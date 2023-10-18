السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين لسيناء وإذا كان هناك فكرة للتهجير فتوجد صحراء النقب

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن بإمكان الكيان الصهيوني نقل سكان قطاع غزة الى صحراء النقب. حتى الانتهاء من مواجهة حركات المقاومة في غزة، رافضا فكرة تهجيرهم إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.

وتابع قائلا، “إذا كانت هناك فكرة للتهجير، فلِمَ لا يُنقل الفلسطينيون إلى النقب”، منبها إلى أن بلاده ترفض أن تتحول سيناء. إلى “قاعدة لانطلاق العمليات الإرهابية ضد إسرائيل”، وفق تعبيره.

وأكد السيسي أن ملايين المصريين مستعدون للمظاهرات، رفضا لفكرة تهجير الفلسطينيين من غزة.

وقال الرئيس المصري، إن القضية الفلسطينية هي “قضية القضايا ولها تأثير كبير جدا في الأمن والاستقرار”. مذكرا بأن مصر “أيّدت منذ سنوات تأسيس دولة فلسطينية منزوعة السلاح”.

كما أعرب السيسي للمستشار الألماني عن قلق القاهرة البالغ من الوضع في القطاع. مشيرا إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح. مع غزة، إلا أن القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله، وفق تعبيره.