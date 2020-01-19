السيسي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي الوضع في ليبيا

تباحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، تطورات الأوضاع في ليبيا، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على هامش مؤتمر برلين.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، أكد السيسي، أنه لا سبيل لتسوية الأزمة في ليبيا، إلا من خلال حوار شامل يتناول كافة أبعاد القضية.

مضيفا أنه يجب صياغة آلية واضحة تحظى بالتوافق والإرادة لتنفيذ ما تتضمنه تلك المسارات من بنود.

كما تطرق الطرفان إلى ملف سد النهضة، والدور الأمريكي في رعاية المفاوضات الثلاثية.

وأعرب السيسي عن تطلعه لاستمرار الدور الأمريكي، للوصول إلى بلورة اتفاق شامل يحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي، على إهتمام أمريكا بنجاح تلك المفاوضات، للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق مصر، وجميع الأطراف.

وكانت مصر قد أعلنت مشاركتها في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي.