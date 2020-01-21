السيسي يتباحث مع رئيس الوزراء البريطاني حول ليبيا

تباحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حول جملة من القضايا الإقليمية والوضع في ليبيا.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، صرح المتحدث بإسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن اللقاء شهد مباحثات ثنائية مغلقة، ثم جلسة موسعة بين وفدي البلدين.

وأوضح ذات المتحدث، أن بريطانيا تعول على دور مصر المحوري والفاعل، كمركز ثقل لاستقرار منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتم خلال اللقاء، التوافق حول حشد الجهود بين مصر وبريطانيا، لتسوية الأوضاع في ليبيا، على نحو شامل ومتكامل، يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية.