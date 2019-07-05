السيسي يتباحث هاتفيا الوضع في ليبيا والسودان مع ترامب

أعلنت الرئاسة المصرية، أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتباحث الوضع في ليبيا والسودان.

وحسب بيان للرئاسة، أنّ الاتصال، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك.

وشهد الاتصال، استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا والسودان.

بدوره، جدد السيسي، التأكيد بـ”موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي”.

وأقرّ بدعم بلاده للقوات التي يقودها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

فيما شدد ترامب، على “أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديدًا لأمن المنطقة بأكملها”.

وذكر بيان الرئاسة المصرية، أن الجانبين “توافقا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار بشأن ليبيا”.

وتطرق الجانبان، إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أعرب السيسي، عن “دعم مصر لخيارات وإرادة الشعب السوداني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على استقراره وأمنه”.