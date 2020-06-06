السيسي يعلن عن مبادرة لإنهاء الحرب في ليبيا

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عن إطلاق مبادرة سياسية لإنهاء الحرب في ليبيا.

وجاء هذا الإعلان، في مؤتمر صحفي للسيسي بالقاهرة، حضره كل من رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر.

وأعلن الرئيس المصري، توصله لإتفاق مع حفتر وعقيلة، لطرح مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأورد الرئيس المصري، في المؤتمر الصحفي، إن خطورة الوضع الراهن ستمتد تداعياتها إلى المحيط الإقليمي والدولي.

وتدعو المبادرة المطروحة، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا بداية من الثامن من شهر جوان الجاري، وإخراج الميليشيات الأجنبية من ليبيا.

وأوضح السيسي، أن الإتفاق، يهدف إلى تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة.