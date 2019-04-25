السيسي يفرض “حالة الطوارئ” لمدة 3 أشهر “قابلة للتمديد”

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من اليوم الخميس.

وهذا بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي بموجبها تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2024، حسب ما نشرته الجريدة الرسمية.

وقد نص القرار الذي نص على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله.

هذا إلى جانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فإن أكثر من 88 بالمئة، من المصوتين وافقوا على تلك التعديلات.

وقد كتب الحساب الرسمي للرئيس السيسي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، خطابا للشعب المصري.

يقول فيه: “تحية تقدير واعتزاز للشعب المصرى العظيم الذى أبهر العالم باصطفافه الوطني ووعيه القومى بالتحديات التى تواجه مصرنا العزيزة”.