السيسي يمنح أميرة سعودية وشقيقها قطعة أرض في مصر

كشفت الجريدة الرسمية، عن تفاصيل قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمنح أميرة سعودية وشقيقها قطعة أرض على الطريق الصحراوي بمصر.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا غير مسبوق بشأن معاملة أميرة سعودية وشقيقها معاملة المصريين.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس المصري بمعاملة الأميرة، نوف بنت مقرن بن ممدوح آل سعود. والأمير عبد العزيز بن مقرن بن ممدوح آل سعود (يحملان الجنسية السعودية) المعاملة المقررة للمصريين بالنسبة لتملك أرض.

ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الأرض التي سيمتلكها كل من الأميرة نوف وشقيقها في مصر.