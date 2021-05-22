السيسي ينعي الفنان الراحل سمير غانم

نعى الرئيس المصري عبد الفنان السيسي الفنان الراحل سمير غانم الذي توفي مساء يوم الخميس بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب السيسي على صفحته الرسمية على التويتر: “أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا”.

” تاركًا خلفه ميراثًا عظيمًا من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية.”

وأضاف “فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع.”

ووري الثرى، ظهر امس الجمعة، جثمان الفنان المصري القدير، سمير غانم، وسط حضور جماهيري غفير.

وشهدت الجنازة حضور العديد من نجوم الفن المصري والعربي، منهم إلهام شاهين ويسرى، ميرفت أمين، بيومي فؤاد، حماقي وآخرون.

ورحل النجم المصري سمير غانم، أول أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً.