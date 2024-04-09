السيسي يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك 

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه، رئيس جمهورية مصر العربية ، عبد الفتاح السيسي، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس الجمهورية بحلول عيد الفطر الميارك

جاء في البيان: “تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له وللشعب الجزائري دوام الخير والازدهار”.

وبالمناسبة ذاتها، “أعرب رئيس الجمهورية عن تهانيه الخالصة للرئيس السيسي وتمنياته للشعب المصري الشقيق المزيد من الرقي والتقدم”.