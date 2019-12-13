السيسي يهنئ عبد المجيد تبون بفوزه في الرئاسيات

نهنئ الشعب الجزائري الشقيق ودولة الجزائر الشقيقة، بنجاح الانتخابات الرئاسية، كما نهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون على ثقة الشعب الجزائري به.

Publiée par ‎AbdelFattah Elsisi – عبد الفتاح السيسي‎ sur Vendredi 13 décembre 2019