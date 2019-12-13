السيسي يهنئ عبد المجيد تبون بفوزه في الرئاسيات

قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تهانيه للرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، على ثقة الشعب الجزائري به.
وهنأ السيسي الجزائريين، والبلاد بنجاح الانتخابات الرئاسية.
وكتب السيسي على الفايسبوك، “نهنئ الشعب الجزائري الشقيق ودولة الجزائر الشقيقة بنجاح الانتخابات الرئاسية”.
تابعا “كما نهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون على ثقة الشعب الجزائري به”.
نهنئ الشعب الجزائري الشقيق ودولة الجزائر الشقيقة، بنجاح الانتخابات الرئاسية، كما نهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون على ثقة الشعب الجزائري به.
Publiée par AbdelFattah Elsisi – عبد الفتاح السيسي sur Vendredi 13 décembre 2019
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