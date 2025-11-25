السيسي يُعرب عن تقديره للرئيس تبون ويُشيد بالتواصل الدائم بينهما

أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن بالغ تقديره لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشيدا بالتواصل الدائم بينهما من أجل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، اللذين يجمعهما تاريخ نضالي مشترك.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، أعرب السيسي، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، الوزير الأول، سيفي غريب، بمصر، عن التقدير والاحترام الذي تحظى به الجزائر لدى مصر، قيادة وحكومة وشعبا.

كما أضاف الرئيس السيسي بأن الجزائر ومصر باعتبارهما ركيزتين هامتين للحفاظ على استقرار العالم العربي وشمال افريقيا. سيواصلان العمل في سبيل تعزيز التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. بما يمكنهما من تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهما بهذا الصدد.

كما أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمستوى العلاقات الثنائية ومشاريع الشراكة الناجحة بين البلدين. مؤكدا استعداد مصر لبذل كل الجهود الممكنة من أجل الرقي بالتعاون الثنائي والمبادلات الاقتصادية إلى مستوى إمكانيات البلدين.

وأعرب السيسي، عن تمنياته بالنجاح لأشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة التي ستنعقد أشغالها يوم غد. وشدد على ضرورة متابعة وتجسيد مخرجاتها بشكل فعلي يضمن تحقيق النتائج المرجوة منها لفائدة اقتصادي البلدين.