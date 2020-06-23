السيطرة على حريق أتلف 3 هكتارات من أشجار الزيتون والتين بسطيف

تمكنت فرق التدخل لوحدة الحماية المدنية لبوعنداس، من السيطرة على حريق شب أمس في أحراش وبساتين مشتة بني عبد الله ببلدية تالة ايفاسن دائرة موكلان شمال ولاية سطيف.

وأكد رئيس دائرة موكلان عمار ملوك “للنهار” ، أن الفرقة حاصرت الحريق بعد أن إلتهم حوالي 3 هكتار من أشجار الزيتون والتين النباتات الشوكية و الأعشاب، فيما تم انقاذ باقي البساتين المجاورة.

وعن سبب نشوب الحريق يعتبره نفس المصدر على أنه بفعل الحرارة المرتفعة لنهار اليوم وكذا تواجد الكثيف للاحراش بمنطقة جافة خالية من المياه.