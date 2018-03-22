السيطرة على مرض البوحمرون وتراجع عدد الإصابات بورقلة

تعرف حالات الإصابة بداء الحصبة “البوحمرون” بولاية ورقلة تراجعا “مستمرا” خلال الأيام الأخيرة بعد أن عرف انتشارا كبيرا منذ مطلع شهر مارس الجاري بالمنطقة.

وكشف اليوم الخميس مدير الصحة والسكان فاضل مصدق، أنّه تم في هذا الإطار التحكم في الوضعية الوبائية لهذا الداء.

ما أدى إلى انخفاض عدد الحالات المسجّلة يوميا، مقارنة مع الأسابيع الفارطة.

وعرفت العملية إلى غاية اليوم تلقيح المحيط الذي عرف بؤر وبائية استهدفت ما يناهز 110 ألف شخص.

كإجراء استعجالي لمنع انتقال عدوى هذا المرض الفيروسي المعدي، لاسيما ما تعلق بعائلات وأقارب المصابين كما أوضحه ذات المسؤول.

وبعد أن ارجع مدير القطاع عزوف الأولياء عن تلقيح أبنائهم في المحطات السابقة في الوسط التربوي السبب المباشر وراء انتشار هذا الداء.

ذكر مصدق أن عملية التلقيح متواصلة على مستوى جميع العيادات المتعدّدة الخدمات المنتشر ببلديات الولاية.

التي تتوفر على اللقاح وبكميات كافية فضلا عن تخصيص فرق طبية متنقلة تجوب المناطق النائية .