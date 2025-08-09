السيطرة على معظم الحرائق المندلعة بهذه الولايات

أصدرت مصالح الحماية المدنية، حصيلة جديدة حول وضع حرائق الغطاء النباتي والغابات، المندلعة عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحمايبة المدنية، تم النجاح في إخماد غالبية الحرائق التي اندلعت في الأيام الأخيرة. مع استمرار التدخلات في مواقع محدودة.

وفي هذا السياق، تواصل فرق الإطفاء عملياتها في ولايتين حيث تتطلب الحرائق إما تدخلاً مستمرًا أو مراقبة دقيقة لمنع تجددها.

ففي ولاية بجاية، ما تزال عملية إخماد حريق أدغال وأحراش جارية بالمكان المسمى آيت سلام ببلدية إغرم.

وفي ولاية البويرة، تم إخماد حريق أدغال وأحراش بمنطقة زيراوة ببلدية القادرية، مع استمرار عملية الحراسة لمنع اشتعاله مجددًا.

من جهة أخرى، تمكنت فرق الحماية المدنية من الإخماد النهائي لعدد كبير من الحرائق في عدة ولايات.

وتشمل هذه الحرائق مواقع في ولايات بجاية (ببلديات تاوريرت إغيل، أوقاس، بجاية، وتيزي نبربر). وتيزي وزو (في بلدية إغريب، بوغني، تيزي وزو، ذراع الميزان، تادمايت، تيزي غنيف، وفريحة).

بالإضافة إلى حرائق في ولايات سكيكدة، الشلف، سوق أهراس، قالمة، ميلة، جيجل والبويرة.

وتؤكد هذه الحصيلة على الجهود الجبارة المبذولة من قبل فرق الحماية المدنية. للسيطرة على حرائق الغطاء النباتي وحماية الثروة الغابية في البلاد.