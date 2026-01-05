السيلية القطري يعلن نهاية مشوار آدم وناس مع الفريق

أعلن نادي السيلية القطري رسميًا نهاية مشوار الدولي الجزائري آدم وناس مع الفريق، بعد فترة قصيرة قضاها ضمن صفوفه، منذ التحاقه بالنادي في شهر سبتمبر الماضي بعقد يمتد لموسم واحد فقط.

وتقدمت إدارة نادي السيلية الرياضي بجزيل الشكر والتقدير للاعب آدم وناس، مشيدة بالفترة التي قضاها مع الفريق، كان خلالها عنصرًا مميزًا وقدم مردودًا إيجابيًا.

وتمنت إدارة النادي التوفيق والنجاح للاعب في مشواره الكروي المقبل، مؤكدة أنه سيبقى محل تقدير واحترام من طرف أسرة السيلية.

وبهذا القرار، يصبح آدم وناس حرًا من أي التزام، ما يفتح أمامه باب التفاوض مع أندية جديدة خلال الفترة المقبلة. خاصة في ظل الحديث عن اتصالات سابقة مع بعض الفرق الفرنسية.

ومن المرتقب أن تتضح وجهة الدولي الجزائري خلال الأيام القادمة، مع سعيه لخوض تجربة جديدة تسمح له باستعادة نسق المنافسة وتقديم الإضافة المرجوة في المرحلة المقبلة من مسيرته.