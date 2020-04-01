السيناتور الطاهر غزيل يتبرع بشحنات من المعقمات والكمامات والقفف التموينية بغرداية

أقدم السيناتور الطاهر غزيل على توزيع شحنة ثانية من المعقمات الكحولية والكمامات والقفازات الطبية الي جانب شحنات من القفف التموينية على عدد من الجمعيات الناشطة.

المبادرة شملت بلديات كل من غرداية وبريان ومتليلي والقرارة في انتظار تواصل العملية لتشمل البلديات المتبقية.

على غرار المنصورة و

الضاية بن ضحوة وسبسب وزلفانة وبلديات أخرى.

واكد السيناتور الطاهر غزيل ان هذه الشحنات التموينية المتمثلة في قفف تم توزيعها على جمعيات ناشطة ستقوم بدورها على توزيعها على المواطنين المحتاجين.

الي جانب توزيع المعقمات والكمامات والقفازات الطبية مردفا ان العملية ستتواصل طيلة فترة الأزمة.

واكد مرسلي عبد المالك المشرف رفقة السيناتور الطاهر على العملية انه سيتم تحديد الجمعيات الناشطة والتواصل معها.

وتزويدها دوريا بما تحتاجه لتغطية اكبر عدد من المواطنين في هذا الوقت العصيب الذي تحتاج فيه الجزائر تكافل كل أبنائها مردفا انه سيتم التركيز على الوقاية.

وتغطية جانب من احتياجات الفقراء خاصة وان السيناتور الطاهر غزيل اكد مواصلة الجهود و صرف الاحتياجات بدون حساب على الفقراء.

هذا وسخرت خلية الأزمة التي شكلها السيناتور الطاهر غزيل سيارتي إسعاف خاصة من أجل نقل المرضى الي المستشفيات خاصة من المناطق النائية.

الى جانب مبادرات أخرى سيتم الإفراج عنها مستقبلا في هبة تضامنية تعبر عن التلاحم الكبير بين أبناء الجزائر في مثل هذه المواقف.