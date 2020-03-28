السيناتور عمر بورزق يعلن تقديم مساعداته للعائلات الفقيرة ويدعو رجال الأعمال الانضمام للمبادرة

طالب نائب رئيس لجنة الفلاحة بمجلس الأمة، عمر بورزق، رجال أعمال ولاية عين الدفلى، وكل المنتخبين على المستوى الوطني والولائي والمحلي، تقديم مساعدات للعائلات الفقيرة.

ونشر اليوم السبت، على صفحته بفيسبوك “نداء لكل رجال الأعمال في عين الدفلى وكل المنتخبين على المستوى الوطني والولائي والمحلي أن يساعد كل بمقدروه، وأولهم انا بصفتي سيناتور عن ولاية عين الدفلى، لتقديم مساعدات للعائلات الفقيرة والتي كانت تقتات من عمل يومها وهي الآن متوقفة”.

وأضاف السيناتور “هيا لنكون رجلا واحدا، من أجل مواطني عين الدفلى، ولكي لا يؤخذ الأمر بنحو خاطئ نختار جهة رسمية نتبرع فيها كل بمقدوره لإيصال المساعدات لبيوت من هم بحاجتها”.