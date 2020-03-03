السيناتور قيساوي محمود يوجه سؤالا لرئيس أركان الجيش حول حروب الجيل الخامس

وجه عضو مجلس الأمة قيساوي محمود سؤال إلى رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، حول إمكانية استحداث قسم لمحاربة حرب الفيروسات.

وقال عيساوي في سؤاله المكتوب انه في ظل حروب الجيل الخامل و الحروب الفيروسية التي تنتهجها الامبريالية العالمية، هل تملك وزارة الدفاع الوطني منظومة لمجابهة الحروب من هذا النوع.

وأردف عيساوي ، أن هذه المنظومة وظيفتها تعزيز الدفاعات البيولوجية للأمة، ترصد لها امكانيات مادية وبشرية، وتوظف نخبة علمية.

واقترح ان إقحام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ووزارة الصحة في هذه المنظومة قصد المواجهة والتصدي لهذه الاوبئة الموجهة.