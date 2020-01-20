السيناتور محمود قيساري يطالب الوزير الاول بالتدخل لتسهيل إدماج عقود ما قبل التشغيل

طالب السيناتور محمود قيساري الوزير الاول من اجل التدخل لتسهيل إدماج عقود ما قبل التشغيل وتجسيد المرسوم التنفيذي الخاص بالإدماج.

وجاء في مضمون الرسالة ان هناك تأخرا كبير في تجسيد المرسوم التنفيذي الخاص بالإدماج وتماطل الادارة في التنفيذ.

وعلى إثر ذلك طالب عضو مجلس الامة للوزير الاول بالتدخل امام وزارة العمل والضمان الإجتماعي، لتكسير جميع قيود البيروقراطية.

وهذا من اجل رفع كل القيود البيروقراطية وتحييد كل اشكال المقاومة الادارية المقيتة.

ويعتبر هذا المرسوم حلم الالاف من الشباب الذي لا طالما إنتظروا تجسيده في ارض الواقع والقضاء على معاناتهم لسنوات عديدة.

والذي خص بالذكر فئة عمال التضامن الوطني dais و das والذين حرموا من تجديد عقودهم بعد سنوات طويلة من العمل.