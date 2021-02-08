السينا.. تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية بين الجزائر وسويسرا

اتفقت كل من الجزائر وسويسرا، اليوم الاثنين، على تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية وتكثيف التبادل بين برلمانَيْ البلدين.

وتأتي الاتفاقية، من أجل مرافقة ودعم الجهود المبذولة لتنويع التعاون الاقتصادي والعلمي بين الحكومتين.

وقام رشيد بوسحابة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج، بمقر مجلس الأمة، عضوا المجلـس الوطني بالكونفيدرالية السويسرية.

ويتعلق الأمر بكل من إليزابيث شنايدر- شنايتر، ونيكولاس والدر.

وسمح اللقاء، باستعراض راهن العلاقات الثنائية التاريخية والعلاقات البرلمانية على وجه الخصوص، وسبل الرقي بها إلى مستوى أعلى.

وشدد الأطراف، على أهمية دور البرلمانات في الدفع بالعلاقات بين الدول باعتبارها ممثلة للشعوب.

وذكّر من جهته، بوسحابة بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للديمقراطية التشاركية، من خلال ايلاء العناية بالمجتمع المدني.

وأكد الطرفان على ضرورة تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية، من أجل الدفاع عن الديمقراطية والشرعية الدولية.

وعبّر الطرفان، على ضرورة احترام القانون الدولي وتفعيل القرارات الأممية بهذا الشأن، وفي مقدمتها ما تعلق بالقضية الفلسطينية والقضية الصحراوية.