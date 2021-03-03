السينا.. طرح 11 سؤالا شفويا على أربع وزراء من الحكومة

يعقد مجلس الأمة “السينا”، غدا الخميس، جلسة عامة لطرح 11 سؤالا شفويا على اربع أعضاء من الحكومة تخص مختلف القطاعات.

وحسب بيان مجلس الأمة، فإن القطاعات المعنية بالجلسة العامة هي كل من وزارات التعليم العالي، الصحة، العمل، المالية.

وأضاف البيان، أن الأعضاء المشاركون هم، عبد القادر شنيني، يوسف صار، عبد الكريم قريشي، والذين سيطرحون أسئلتهم على وزير المالية.

وسيطرح كل من محمد الطيب العسكري، حكيم طمراوي، ومصطفى جبان، الأسئلة على وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

إضافة إلى عبد القادر جديع، أحمد بوزيان، محمد سالمي، والذين سيتوجهون بانشغالاتهم إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

أما قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فإن كل من العضوين فؤاد سبوتة ونور الدين بالأطرش، سيطرحون أسئلتهم على الوزير.