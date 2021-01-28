السينا يؤكد على “صوابية” المنهج المعتمد من طرف رئيس الجمهورية

أكد مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، على صوابية المنهج المعتمد من طرف رئيس الجمهورية.

وثمّن المكتب في بيان له، المقاربة التشاورية المنتهجة لمناقشة وإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

واعتبر البيان، أن مسودة مشروع قانون الانتخابات، تُشكل توليفة سياسية وقانونية تنظيمية، موفقة والتي استجابت لرغبات وطموحات الفاعلين السياسيين.

وستفي المسودة –يضيف البيان-، بعد إثرائها بخيارات الراهن والمستقبل بممارسة ديمقراطية حقيقية.

وبعد دراسة –يقول المكتب-، الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه، قرر المجلس إحالة 10 أسئلة شفوية و3 كتابية على الحكومة.

كما أعلن مكتب المجلس، عن شغور مقعد موسى شرشالي، المدعو “مصطفى”، عضو مجلس الأمّة بعنوان الثلث الرئاسي، بسبب الوفاة.