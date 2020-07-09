السينا يختتم دورته البرلمانية 2019-2020

اختتم مجلس الأمة، اليوم الخميس، دورته البرلمانية العادية لسنة 2019-2020 في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل.

وجرت مراسم اختتام هذه الدورة التي افتتحت شهر سبتمبر الماضي, بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين, والوزير الأول, عبد العزيز جراد, الى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي.

ويأتي اختتام هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور والمادة الخامسة من القانون العضوي رقم 16-12 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.