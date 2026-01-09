السينغالي عيسى ساي حكما لمباراة المنتخب الوطني ونيجيريا

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم السينغالي عيسى ساي، لإدارة مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، والتي ستجمع المنتخب الوطني، بمنتخب نيجيريا.

وسيدير الحكم السينغالي، عيسى ساي، مباراة المنتخب الوطني، بنظيره النيجيري، بمساعدة مواطنيه جيبريل كامارا، ونوا بانغورا، بالإضافة للثنائي الكيني جيلبرت كيبكوش، وبيتلا كاماكو.

كما عينت “الكاف”، الحكم بيار غيزلان أتشو (الغابون)، حكما لتقنية “الفار”، بمساعدة الكيني ستيفان يامبر، وليتيسيا أنتونيلا كمساعد ثاني.

ومن المقرر أن تلعب مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بين المنتخب الوطني، ونيجيريا، يوم غد السبت، انطلاقا م الخامسة مساء، بملعب “مراكش الكبير”.