السينغال تبلغ نهائي الكان وتُقصي بوركينافاسو

بلغ سهرة اليوم الأربعاء مُنتخب السينغال نهائي منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تأهل السينغال للمرة الثانية على التوالي للنهائي جاء بعد الفوز في الدور نصف النهائي.

وذلك أمام منتخب بوركينافاسو بثلاثية لهدف وحيد في مباراة احتضنها ملعب أحمدو أهيدجو.

وسجل عبدو ديالو، وإدريسا غانا غاي وكذا ساديو ماني ثلاثية السينغال في الدقائق ال70 وال76 وال87.

بينما وقع هدف منتخب بوركينافاسو الوحيد اللاعب بلاتي توري في الدقيقة ال82.

وسينتظر منتخب السينغال في النهائي المتأهل من مواجهة مصر أمام الكاميرون.

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صنعت إصابة حارس مُنتخب بوركينافاسو، هيرفي كوفي، الحدث في الشوط الأول من مواجهة الخيول البوركينابية أمام مُنتخب السينغال.

واصطدم حامي عرين بوركينافاسو بلاعب مُنتخب السينغال، شيخو كوياتي، في الدقيقة ال29 من المواجهة الجارية حاليا.

وتدخل هاته المواجهة لحساب الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

موقعة “أحمدو أهيدجو” شهدت تغيير الحارس الأول لمنتخب بوركينافاسو ببديله إثر هذا الاصطدام الذي نُقل خارج الميدان على متن نقالة.

ومن جانت آخر صنعت تقنية الفار الحدث، حيث عاد الحكم باملاك تيسيما لتقنية الفيديو في 3 مرات خلال الشوط الأول.

وفي المرات ال3 كان سبب عودة الحكم لتقنية الفار من أجل منح ركلة جزاء للسينغال.

لكن ذلك لم يحدث باعتبار أن تقنية الفيديو كان لها رأي آخر باقرارها بعدم أحقية السينغال بالحصول على ركلة جزاء.

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هزم مُنتخب بوركينافاسو نظيره الغابوني ليبلغ ربع نهائي منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وجاء تأهل الخيول البوركينابية بعد الفوز في لقاء ثمن النهائي بركلات الترجيح 7-6 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف في كل شبكة.

الهدف الأول في اللقاء الذي احتضنه ملعب، ليمبي، سجله بيرتران تراوري في الدقيقة ال28.

وعدل الغابونيين النتيجة في الدقيقة ال90+1 عبر أداما غيرا بالخطأ في مرماه.

هذا وشهد اللقاء طرد سيدني أوبيسا من جانب الغابون بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال67.

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رافق مُنتخب بوركينافاسو المُنتخب الكاميروني إلى الدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا “كان 2021” بالكاميرون.

تأهل الخيول البوركينابية جاء بعد التعادل بهدف في كل شبكة أمام إثيوبيا في لقاء الجولة ال3 من المجموعة الأولى.

واحتل المنتخب البوركينابي المركز الثاني في المجموعة ب4 نقاط مناصفة مع منتخب الرأس الأخضر.

لكن بتفوق بوركينافاسو في المواجهة المُباشرة خلف المُتصدر الكاميرون ب7 نقاط.

وفي المواجهة الثانية من ذات المجموعة تعادل المنتخب الكاميروني بهدف لهدف أمام الرأس الأخضر.

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