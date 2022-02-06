السينغال تُتوج بالكان للمرة الأولى في تاريخها !

انتهت مواجهة منتخب مصر أمام السينغال في نهائي منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بتتويج السينغال.

كما عرف الشوط الأول من نهائي “الكان” تضييع النجم السينغالي، ساديو ماني، لركلة جزاء في الدقيقة ال6 صدها، أبو جبل.

ولُعب نهائي “الكان” بالملعب الأولمبي، بول بيا، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وبعد اللجوء للوقتين الإضافيين توج المنتخب السينغالي باللقب الأول في تاريخه بركلات الترجيح 4-2.

كما خطف منتخب الكاميرون المركز الثالث بعد الفوز أمام بوركينافاسو بركلات الترجيح أمس السبت.