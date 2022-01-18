السينغال وغينيا يبلغان ثمن نهائي الكان

بلغ مُنتخب السينغال أمسية اليوم الثلاثاء الدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

مواجهة الجولة الثالثة من المجموعة B انتهت بالتعادل السلبي بين السينغال ومالاوي.

وانتهت المواجهة الثانية من ذات المجموعة بين غينيا وزيمبابوي بفوز الأخير بهدفين لهدف.

ووصل أسود التيرانغا بعد هذا التعادل للنقطة ال5 في الصدارة بينما احتل منتخب غينيا الوصافة ب4 نقاط.

وجاء منتخب مالاوي في المركز الثالث ب4 نقاط ليُبقي حظوظه في التأهل ضمن منتخبات أفضل مركز ثالث.