تسببت السيول، اليوم الأحد، في التشويش على حركة ترامواي الجزائر العاصمة.

بسبب الفيضانات التي أحدثها التساقط الغزير للأمطار، سُجّلت اضطرابات في الخدمة منذ الخامسة والنصف صباحا.

وجاء في بيان لمؤسسة (سترام)، أنّ اضطرابات في حركة السير على خط ترامواي الجزائر ناجمة عن الأمطار الغزيرة.

واستأنفت الخدمة على كامل الخط ابتداء من 08.58 سا.

وسُجّل الاضطراب الأول في حدود 05.32 سا صباحا بين محطتي بكري بوقرة والمنازل الخمس.

كما سُجّل الاضطراب الثاني في حدود 05.48 سا صباحا بين محطتي بن مرابط وبرضوان.

من جهتها، أكدت خلية الاعلام لمصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر، عدم تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء الأمطار المتساقطة.