السيول تغرق 25 منزلا بتبسة

تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت ليلة أمس على تبسة في إلحاق أضرار مادية بـ 25 منزلا عبر عدد من الأحياء.

وقد تدخلت فرق الوحدة الرئيسية للحماية المدنية والمركز المتقدم بحي باب الزياتين وعدد من الأحياء السكنية بالمدينة.

بسبب تسرب مياه الأمطار داخل المنازل، حبث تدخل عناصر الحماية المدنية ليلة امس لامتصاص المياه من 19 منزلا بحي المرجة.

و5 منازل بحي الميزاب ومنزلين اثنين بحي باب الزياتين، فيما تضرر منزل بحي لارموط جراء سرعة تدفق مياه الأمطار.

ما أدى إلى انهيار جزئي لجداره الخارجي لتتدخل فرق الحماية المدنية لإنقاذ سكانه كما تم فتح الطريق المؤدي إلى حي فاطمة الزهراء.

للإشارة فقد تساقطت على مدينة تبسة ليلة امس أمطارا رعدية غزيرة مع تسجيل انخفاض محسوس في درجة الحرارة.