السيول تُحاصر عائلات بأكملها وانجراف للتربة.. هذه مخلفات التقلبات الجوية

سجلت وحدات الحماية المدنية عدة تدخلات عبر الوطن بسبب الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة التي تساقطت منذ ليلة البارحة.

ففي ولاية تيبازة، تدخلت وحدات الحماية المدنية ببلدية حجوط من أجل امتصاص مياه الأمطار أمام مدخل عشرة محلات تجارية بحي 18 فيفري. وببلدية القليعة تم امتصاص مياه الأمطار من داخل منزلين بحي قصارلي. وإخراج ونقل عائلة متكونة من أربعة أفراد إثر تسرب مياه وادي مزفران إلى المنزل بالطريق الوطني رقم 67 اتجاه بربيسة.

أما بولاية الجزائر وفي بلدية بئر توتة، فتم تسجيل سقوط نخلة فوق أسلاك كهربائية أمام مقر الدائرة. ، وفي بلدية القبة، سقوط نخلة على الطريق المحاذي أمام مسجد العتيق بالقبة. وسقوط شجرة على سيارة سياحية بحي الإخوة بوشيشي، ببلدية واد قريش.

أما ببلدية بولوغين، فتم تسجيل إنجراف التربة أمام بناء مما تسبب في غلق جزئي لمدخل المسكن بحي 192 القنصلية الزغارة. وانهيار جزئي لشرفة إثر سقوط حجارة من عمارة قديمة بشارع 31 سعود عاشور ببلدية بوروبة.