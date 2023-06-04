السيول وارتفاع منسوب المياه يغلقان الطرقات عبر 4 ولايات

شهدت عدة طرق وطنية وولائية إرتفاع منسوب المياه جراء الأمطار الغزيرة الأخيرةـ ما تسبب في غلق العديد منها.

وحسب ما أفادت به مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، فإن الطريق الوطني رقم 100 على بولاية ميلة وبالضبط على مستوى بلدية المشيرة مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه .

وبولاية أم البواقي الطريق الولائي رقم 48 في شطره الرابط بين بلديتي الحرملية وأولاد زاوي مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 10في شطره الرابط بين بلديتي بئر الشهداء وسوق انعام بسبب إرتفاع منسوب المياه.

كما أوضحت المصالح أن الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي باتنة وسطيف مغلق على مستوى بلدية ثنية السدرة.

وأشار الدرك الوطني أن الطريق الوطني رقم 45 الرابط بين ولايتي المسيلة وبرج بوعريريج مغلق على مستوى بلدية الخبانة.

كما عرف الطريق الولائي رقم 03 في شطره الرابط بين بلديتي أمسيف و بن سرور إرتفاع منسوب المياه ما أدى إلى انغلاقه.

هذا ووجهت مصالح الدرك الوطني نداء لمستعملي الطريق بتوخي بالحيطة والحذر. وعدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه.