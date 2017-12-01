“السي أس سي” تبتعد في الصدارة والشبيبة تواصل الغرق !

الرياضة
  • -
  • 0
“السي أس سي” تبتعد في الصدارة والشبيبة تواصل الغرق !
بقلم يونس رزيق

واصل فريق شباب قسنطينة التحليق وحيد في صدارة الرابطة المحترفة الأولى بعد الفوز المحقق أمسية اليوم أمام مضيفه شبيبة القبائل.

وإحتضن ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو مباراة شبيبة القبائل وشباب قسنطينة في إطار الجولة الـ13 من الرابطة المحترفة الأولى.

وتقدم أصحاب الأرض في النتيجة منذ الدقيقة الـ 28 عن طريق اللاعب سعدو، إلا أن الزوار تمكنوا من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ 67 عن طريق المتألق محمد لمين عبيد.

وعاد عبيد في الدقيقة الـ 87 ليسجل الهدف الثاني لفريقه معلنا عن الفوز التاسع لشباب قسنطينة من أصل 13 جولة حتى الآن.

ويحتل “السي أس سي” صدارة الترتيب برصيد 30 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ملاحقه شبيبة الساورة الذي يستقبل إتحاد الحراش في نفس الجولة.

فيما يتواجد فريق شبيبة القبائل في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital