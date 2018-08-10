السي أس سي يباشر رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة النصرية 

تعود عجلة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للدوران مع إنطلاق الموسم الكروي الجديد 2018-2019 بمباراة الجولة الإفتتاحية التي ستجمع بطل الموسم الماضي شباب قسنطينة بنصر حسين داي بملعب الشهيد حملاوي بداية من الساعة التاسعة ليلا.

وسيباشر السنافر رحلة الدفاع عن لقبهم بحلة جديدة، بعدما قامت الإدارة القسنطينية بتدعيم التشكيلة بكل من صالحي، حداد، بلقاسمي، جعبوط، بلجيلالي، بن مختار، شحرور، كاغانبيغا، زيتوني.

فيما دعم فريق النصرية الذي إحتل المركز الثالث في الموسم الماضي صفوفه بكل من مختار سيسي، مواقي، ديب وبلعوالي.

وسيشرف رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار عن إنطلاق الموسم الكروي الجديد من ملعب الشهيد حملاوي الذي سيحتضن مباراة السي أس سي بنصر حسين داي.