السّجن المؤبد لرعيّة إفريقية “حرّاقة” قتل ستيني بدون مأوى بالرغاية

وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الإثنين، عقوبة السجن المؤبد في حق رعية افريقية مقيم بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية. ويتعلق الأمر بالمدعو مبو نشات ماتيو” البالغ من العمر 25. لإزهاقه روح كهل في العقد السادس من العمر يدعى ع.ابراهيم. بدون مأوى اتخذ محور الدوران باتيجاك بمدينة الرغاية ملجأ بنصب خيمة لمبيت فيها.

حيث توفي الضحية بعدما تعرض إلى ضرب مبرح بواسطة عصا خشبية كان يتكئ عليها في المشي في ساعة متأخرة من الليل، على يد المتهم الذي لاذ بالفرار لحظة سقوط المرحوم أرضا تاركا اياه يسبح في بركة من الدماء.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة بالجلسة توقيع عقوبة الإعدام للمتهم عن جناية القتل العمدي مع سبق ألإصرار وجنحة الإقامة الغير شرعية.

بلاغ بالرقم الأخضر 17 يفك لغز الجريمة

تعود وقائع القضية إلى تاريخ 22 ديسمبر 2024، في حدود الساعة الثالثة صباحا، بينما كان المدعو ” ت.محمد” وزميله ” خ.رشيد”يزاولان عملهما لدى مؤسسة خاصة بالرغاية، شاهدا شخص أسود البشرة يعتدي بالضرب بواسطة عصا خشبية على شخص اخر كان ملقى على الأرض حيث انهال عليه بالعصا على مستوى الرأس، وتحديدا على مستوى محور الدوران أسفل الجسر باتيجاك بالرغاية، فقام ” ت.محمد” بالتبليغ عن الواقعة بالإتصال بقاعة الإرسال لولاية أمن العاصمة.

وعليه تنقل عناصر الشرطة القضائية للرغاية إلى مسرح الجريمة، أين تمّ العثور على الضحية المدعو “ع، إبراهيم” وبجانبه عصا خشبية ملطّخة بالدماء، بينما طلب منهم الشاهد ملاحقة الجاني الذي لاذ بالفرار إلى وجهة قريبة، وعليه طلب افتتاحي لإجراء تحقيق ضد المتهم الذي تعرّف عليه الشاهد ” خ.رشيد” في مقر الأمن الحضري الثالث. وأكد أنه هو الفاعل لمتابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والإقامة الغير شرعية، ويتعلق الأمر بالمسمى ” مبو نشات ماتيو” من دولة البينين.

واستكمالا لإجراءات التحقيق ، صرح المتهم ” مبو نشات ماتيو”، أنه يقيم في الجزائر بطريقة غير شرعية منذ حوالي 4 أشهر، حيث دخل التراب الوطني عبر حدود دولة النيجر، وأنه يزاول عمله بورشة البناء ” كوسيدار” بمدينة الرغاية، مضيفا أنه في صبيحة يوم الوقائع وصل إلى مدينة الرغاية في حدود الساعة الثانية صباحا، على متن سيارة أجرة، ونزل على مستوى محور الدوران باتيجاك، وبعد مضي نصف ساعة تقريبا تقدم إليه أحد الأشخاص كبير في السن لا يجهل هويته، وطلب منه بالمبيت معه في فراشه الذي نصبه بمحور الدوران، فرفض طلبه ومن ثمة نشب شجار بينهما حينها نزع العصى التي كان يحملها الضحية وانهال عليه بالضرب بواسطتها على مستوى الرأس إلى أن سقط أرضا فاقدا الوعي، وحينها سمع صياح أحد العمال بشركة قريبة فقام بالفرار قبل أن يتم توقيفه وتحويله إلى مصلحة الشرطة.