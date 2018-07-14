السّفير الأمريكي بالجزائر يستشهد بمقولة مفدي زكريا بتلمسان

زار السّفير الأمريكي بالجزائر”جون ديروشر” رفقة زوجته عدّة أماكن بولاية تلمسان.

واستشهد السّفير بمقولة الشّاعر الجزائري مفدي زكريا حين قال:” جزائر يا بدعة الفاطر وَيَا روعة الصّانع القادر”.

وهذا بعد إعجابه بالمناظر في الولاية.

ونشر السّفير الأمريكي على حسابه الشخصي على “تويتر” صورا له من الزيارة وأرفقها بتعليق قائلا:

“خلال تواجدي بتلمسان، زرت معصرة لزيت الزيتون، مدرسة لتعليم اللغة الإنجليزية، سيدي بومدين والمنصورة”. وواصل “صدق مفدي زكريا، جزائر يا بدعة الفاطر وَيَا روعة الصانع القادر”.