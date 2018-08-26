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السّفينة “ديتشوتي” الإيطالية تجرّ وزير الداخلية إلى التحقيق

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السّفينة “ديتشوتي” الإيطالية تجرّ وزير الداخلية إلى التحقيق
بقلم ياسمينة د

فتح القضاء الإيطالي اليوم الأحد تحقيقا بحق وزير الداخلية ماتيو سالفيني بتهمة “احتجاز أشخاص وتوقيفات غير قانونية واستغلال السلطة”.

في قضية المهاجرين العالقين على متن السفينة ديتشوتي، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإيطالية مساء السبت.

و استهدف التحقيق حسب وسائل إعلام إيطالية، الذي فتحته نيابة “أغريغنتي” في صقلية مدير مكتب سالفيني، على أن تتولاه نيابة باليرمو،كبرى مدن هذه الجزيرة في جنوب إيطاليا.

وكانت السفينة “ديتشوتي” قد رست في مرفأ كاتانيا منذ ليل الاثنين لكن الحكومة منعت 150 مهاجرا على متنها من مغادرتها في ظل عدم التزام الاتحاد الأوروبي استقبال عدد منهم.

وفي وقت سابق السبت، استجوبت النيابة في صقلية عددا من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية لتحديد المسؤولين عن إصدار الأوامر بمنع المهاجرين من مغادرة السفينة.


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