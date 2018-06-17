السّلطات الإسبانية تستقبل أكثر من 600 “حرّاق” رفضت إيطاليا استقبالهم

من المقرّر أن تصل ثلاث سفن اليوم الأحد تقل على متنها أكثر من 600 مهاجر، بينهم 7 نسوة حوامل بالإضافة إلى 123 طفلا.

تم إنقاذهم من البحر المتوسط، إلى مدينة فالنسيا السّاحلية بشرق اسبانيا، بعدما رفضت كل من إيطاليا ومالطا استقبال السفينة “أكواريوس″.

التي تشغلها المنظمتان غير الحكوميتين “أطباء بلا حدود” و “إس أو أس ميديتيراني” ما تسبب في تقطع السبل بالسفينة في أعالي البحار.

إلى أن وافقت اسبانيا على استقبالها في فالنسيا، وسيكون الصليب الأحمر في استقبالهم أيضا لتقديم مساعدة فورية للركاب لدى وصولهم .

وسيصاحب السفينة “أكواريوس″ سفينتين من البحرية وخفر السواحل الإيطالي، حيث انضمتا إلى “أكواريوس”.

بعد أن ظهرت مخاوف من عدم تمكنها من إكمال الرحلة البالغ مسافتها 1500 كيلومتر بأمان إلى اسبانيا في ظل طقس قاس و629 شخصاً كانوا على متنها.

وكانت الحكومة الاسبانية قد أعلنت أمس السبت أنها ستنقل إلى فرنسا أي مهاجرين يصلون على متن السفينة “أكواريوس″.

ويعبرون عن رغبتهم في الوصول إلى فرنسا.

وفي بيان حكومي، أعربت اسبانيا عن امتنانها للسلطات الفرنسية على تعاونها وأصرت على أن هذا يمثّل إطار التعاون.