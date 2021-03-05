السُّلطات البريطانية تُخلط حسابات “بلماضي” بسبب فيروس كورونا !

فرضت السلطات البريطانية قوانين جديدة لدخول المملكة المتحدة وذلك بالبقاء في الحجر المنزلي لمدة 10 أيام كاملة على بعض الدول.

وهذا ما يعني أنه في حالة استدعاء “رياض محرز” و”سعيد بن رحمة” للمنتخب الجزائري في تربص شهر مارس الجاري فإنه سيتعين عليهما الدخول في حجر منزلي لدى عودتهما إلى إنجلترا.

وذلك بسبب تواجد كل من “زامبيا” و”بوتسوانا” في قائمة الدول التي يتعين على القادمين منها الدخول في حجر منزلي.

هذا وسيواجه الخضر خارج الديار “زامبيا” في حين سيستقبل “بوتسوانا” في ملعب مصطفى تشاكر.

وكان “سولشكاير” مدرب “مانشستر يونايتد” قد أكد أنه سيرفض رحيل لاعبه “برونو فيرنانديز” للعب مع منتخب بلاده البرتغال.

وذلك بسبب إمكانية غيابه لمدة 10 ايام عن الفريق وهذا ما يعني غيابه عن 3 مباريات بسبب الحجر المنزلي.

فقد منحت الفيفا الحق للأندية برفض مغادرة لاعبيها في حال فرض حجر منزلي أكثر من 5 أيام.