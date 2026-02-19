الشؤون الدينية: برنامج وطني متكامل لإحياء رمضان عبر 25 ألف مسجد

أكد مدير التوجيه الديني وإدارة المساجد بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور محمد الحبيب سايب أن القطاع عبّأ كل موارده البشرية والمادية لاستقبال شهر رمضان. في إطار برنامج وطني متكامل يهدف إلى ترسيخ القيم الروحية وتعزيز السلوكيات المواطِنة. بما يجعل من الشهر الفضيل محطة حقيقية لمراجعة الذات والارتقاء بالعبادة.

وأوضح سايب أن تحضيرات مضالح الشؤون الدينية انطلقت منذ شهر أكتوبر الماضي، بعرض برنامج شامل أمام مجلس وزاري مشترك تضمن 11 محورًا رئيسيًا. شملت الجوانب المادية والتنظيمية والروحية.

وأشار المتحدث في تصريح للاذاعة الجزائرية، إلى أن المساجد عبر مختلف ولايات الجمهورية تهيأت لاستقبال المصلين. بالتنسيق مع السلطات المحلية والهيئات الأمنية. مع تنظيم عمليات التطوع وتأطيرها لضمان انسيابية الدخول والخروج واحترام معايير التنظيم.

وبيّن المسؤول أن البرنامج المسطر يرتكز على تكثيف الدروس الدينية وبرامج الإرشاد. إلى جانب حضور إعلامي عبر الإذاعة والتلفزيون ووسائط التواصل الاجتماعي. مع التركيز على ترشيد الاستهلاك وتعزيز ثقافة المواطنة خلال الشهر الكريم.

كما أكد أن الوزارة فتحت مصليات جديدة بالمناطق ذات الكثافة السكانية، واعتمدت لجان تأهيل لاختيار المقرئين المتطوعين. مشيرًا إلى أن الفئة العمرية للمؤطرين هذا العام تتراوح بين 16 و25 سنة. ما يعكس - بحسبه – قدرة المؤسسات القرآنية الوطنية على تكوين جيل جديد من حفظة القرآن.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، كشف سايب أن عدد المساجد عبر الوطن يقارب 25 ألف مسجد، مع تسجيد مسجد قطب جديد بولاية الأغواط. والترخيص لـ493 مسجدًا ومصلى جديدًا خلال رمضان، إضافة إلى فتح ثمانية مساجد جديدة لصلاة الجمعة مؤخرًا. وأكد أن الخير في المجتمع الجزائري في تزايد، سواء من خلال مساهمة الدولة أو المحسنين. بما يعزز جاهزية بيوت الله لأداء الشعائر في أحسن الظروف.

