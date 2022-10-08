الشؤون الدينية.. إحياء المولد النبوي الشريف فرصة للاقتداء بسيرته الطيبة

قال الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية، رضوان معاش، إن احياء المولد النبوي الشريف فرصة لاستذكار هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كما أشار إلى أن الاحتفال “فرصة سانحة لتجديد النية الخالصة للمولى عز وجل والاقتداء بسيرة النبي المصطفى واستذكار خصاله الطيبة”.

في حين، تطرق معاش إلى “الدور البارز للمعلم الذي تم الاحتفال بيومه الوطني بـ5 أكتوبر في التعليم. ومشاركته القيمة والفعالة في مسيرة البناء والتشييد المجتمعي”. مفيدا بأنه “يماثل هدي رسول الله عليه الصلاة و السلام في نشر تعاليم الدين الإسلامي”.

كما أضاف ذات المسؤول أن “الأئمة والمرشدين وأساتذة الشريعة وتحفيظ القرآن الكريم تقع على عاتقهم أيضا مسؤولية التوعية السليمة”. و”الإرشاد الديني والتوجيه نحو الطريق المستقيم وتقويم السلوكيات بالنسبة لكل فئات المجتمع خاصة منهم النشء الجديد”.

ومن جهته، اعتبر والي تبسة، السعيد خليل، أن هذه المناسبة “فرصة لاستذكار صفات ومآثر النبي محمد -صلى الله عليه وسلم”. و”تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتجد يد الدعوة للابتعاد عن التطرف والخلو من الغلو”.

وأضاف الوالي أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي عبر إحياء العادات والتقاليد المرتبطة بالموروث الشعبي والثقافي لكل منطقة يشكل “مناسبة لاستلهام الدروس”. و”العبر ودافعا لمضاعفة الأجر والتشجيع على العمل الخيري وتقويم النفوس”.

للإشارة, فقد احتضنت ولاية تبسة الاحتفالات الرسمية لهذه المناسبة من خلال تنظيم ندوة دينية حول “محبة رسول الله وهديه في التعليم”. إلى جانب إقامة عدة نشاطات ميزتها الأجواء الروحانية بالمسجد القطب الشيخ العربي التبسي بعاصمة الولاية. تخللتها دروس حول السيرة النبوية وحلقات للذكر و وصلات في المديح الديني.

كما تم مساء أمس الجمعة تكريم الفائزين في مختلف المسابقات في حفظ القرآن الكريم وحول السنة النبوية الشريفة. وأحسن قصيدة في مدح الرسول الكريم.