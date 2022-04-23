الشؤون الدينية تتبرأ من شخص يزعم أنه إمام ويسيء لبنات المسلمين

أوضحت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر، بخصوص مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يزعم أنه إمام، يوجه إتهامات مسيئة.

وجاء في بيان للمديرية: “لقد انتشر في الساعات الماضية شريط في وسائل التواصل الاجتماعي. لشخص يزعم أنه إمام يوجه اتهامات مسيئة”.

وتنويرا للرأي العام، أكدت المديرية، أن هذا الشخص “ب.ف” لا ينتسب للقطاع بأي صفة. فليس إماما ولا متطوعا.

وأضاف البيان، أن الكلام الذي وسم به المعني بنات المسلمين مردود. كما تبرأ مساجد الجمهورية وأئمتها من هذا الإفك.

وتابع البيان: “وصدق الله العظيم القائل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة”.

وأكدت المديرية مرة أخرى، على وجوب التثبت في نقل الأخبار وتصديقها. كما حذرت من حملات زرع بذور الفرقة بين أبناء الوطن. وتشويه أخلاق الشعب الجزائري المسلم باستغلال هذه الوسائط الإجتماعية.

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