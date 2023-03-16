الشائعات تلاحق أمل بوشوشة ونادين نجيم

تناولت بعض الصفحات على السوشيال ميديا معلومات عن قيام نجمة لبنانية بالتواصل مع شركات الإنتاج في لبنان. من أجل عزل أمل بوشوشة عن العمل مع أي شركة على حد تعبير تلك الصفحات.

ويعود سبب ذلك من تمكن أمل بوشوشة من إثبات نفسها في الوطن العربي عموماً ولبنان بشكل خاص. واشترطت الفنانة اللبنانية من شركة الصباح عدم التواصل أو التعامل معها.

وجاء الرد سريعاً من نادين نجيم على التغريدة، حيث طلبت منها أن لا تذكر اسمها. في حال كان الحساب منخفض المستوى ويتناول هكذا معلومات.

وكتبت “عندما ترى هذا الحساب متدني المستوى لا تذكر اسمي بليز. الكذابون كذابون نحن لا نهتم بهم. كل الحب والاحترام للرائعة أمل”.

من جهتها، أمل نشرت البرومو الرسمي لمسلسلها “دوار شمالي” على تويتر. معلقة “تفاصيل الحكاية المشوقة تتابعونها في مسلسل دوار شمالي

تأليف حازم سليمان اخراج عامر فهد وإنتاج إياد الخزوز ، يعرض على قناة ابوظبي في رمضان”.