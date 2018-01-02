الشائعات متواصلة.. محرز في تشيلسي مقابل 48 مليون أورو !

كثر الكلام في إنجلترا حول إمكانية رحيل “محرز” من ليستر سيتي وانضمامه إلى أحد أندية النخبة على غرار مانشستر يونايتد أو تشيلسي.

حيث تداولت مختلف المواقع الرياضية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر إتفاق محرز مع تشيلسي.

حيث راح البعض يؤكد على إمكانية انضمام محرز إلى البلوز مقابل 48 مليون أورو، بالإضافة إلى 7 ملايين أورو كفوائد.

كما أن اللاعب الجزائري سيخضع للفحص الطبي الأسبوع المقبل على أن يحصل على راتب سنوي يتجاوز الـ9 ملايين أورو.

ومن دون شك سنسمع الكثير من الأمور حول “رياض” في هذه الفترة، فمسلسل “محرز” في جزئه الثاني بدأ للتو.