الشابان المتورطان في قتل جمال بن سماعيل أمام القضاء قريبا

أجلت غرفة الاحداث بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء البت في قضية متهمين اثنين متابعين في جريمة قتل وحرق وتنكيل. بجثة المرحوم جمال بن سماعيل بمنطقة الاربعاء نايت ايراثن بولاية تيزي وزو, و يتعلق الأمر بكل من (ر.ر)،و (ح.م) .

وجاء تأجيل المحاكمة الى تاريخ 4 أفريل المقبل، لاجل ضم الملفات محل الاستئناف .

كما تأتي المحاكمة هذه، بعد استئناف الاحكام الابتدائية التي أصدرتها محكمة الاحداث بمحكمة سيدي احمد. أين تم بموجبها ادانة كل متهم ب6 سنوات حبسا نافذا.

كما يواجه كلا المتهمين الذين كانا خلال مجريات التحقيق قاصرين، تهما تتعلق بالقيام بأفعال إرهابية و تخريبية. تستهدف أمن الدولة و الوحدة الوطنية و إستقرار المؤسسات و سيرها العادي. عن طريق بث الرعب في أوساط السكان و خلق جو إنعدام الأمن من خلال الإعتداء المعنوي و الجسدي على الأشخاص. و تعريض حياتهم و أمنهم للخطر و المساس بممتلكاتهم. والمشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد ، و الإعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني. والإعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك وإنشاء و تأسيس وتنظيم و تسيير جماعة أو منظمة الغرض منها. إرتكاب أفعال تخريبية تقع أنشطتها. تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. بالإضافة إلى ذلك الإنخراط و المشاركة في جمعيات و التنظيمات و الجماعات و المنظمات. التي يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. التعذيب و التحريض عليه ، جنحة التجمهر المسلح، جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة التعدي بالعنف. على رجال القوة العمومية أثناء مهامها ،جنحة تخريب ملك الغير.

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