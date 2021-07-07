الشابة الزهوانية: أنا ڤليلة وخلّصت الحجر كيف الناس

خرجت الفنانة الجزائرية، الشابة الزهوانية، عن صمتها وردت على مقطع فيديو تم تداوله من مطار أورلي الدولي بباريس، يُظهر غضب المغتربين، بعد وصولها متأخرة وتمكينها من ركوب الطائرة بكل سُهولة، على عكس بقية المسافرين.

وقالت حليمة في اتصال مع “النهار أون لاين”: “كل ما تم تداوله لا أساس له من الصحة.. أنا إنسانة عادية وڤليلة اشتريت التذكرة وأجريت فحص الـpcr، دفعت ثمن الحجر وأنا موجودة في فندق مزفران بسيدي فرج مثلي مثل بقية الشعب”.

وأضافت نجمة الراي الأولى: “تعرفون أنني إنسانة متواضعة وركبت مثلي مثل بقية إخوتي الجزائريين الذين عادوا معي الى الجزائر ونحن متواجدون جميعا بالحجر الصحي والحمد لله”.

وعن إقامتها في الفندق، أكدت الزهوانية، إن كل الظروف جيدة وعمال الفندق طيبون جدا ووقفوا معهم وساعدوهم في كل شيء حتى في حمل المتاع، كما إن كل الظروف جيدة من أكل وإقامة ونقل.

وحول سبب سفرها إلى فرنسا، أين مكثت أسبوعا هنالك، كشفت الزهوانية، إنها قامت بإجراء عملية جراحية على مستوى العين.