الشابة الزهوانية لـ”النهار”:”أريد المشاركة في مسلسلات رمضان لكنني خائفة”

كشفت الشابة الزهوانية، أنها لم تقرر بعد المشاركة في أي عمل خاص بشهر رمضان الكريم رغم الإقتراحات الكثيرة التي وصلتها من عدة جهات.

وفي اتصال هاتفي مع “النهار اون لاين” قالت الزهوانية:”أشكر كل من اتصل بي واقترح علي المشاركة في بعض الأعمال الخاصة بشهر الصيام”.

وكشفت قائلة: “صحيح وصلتني عدة سيناريوهات، لكنني لم أقرر بعد المشاركة في أي عمل”.

وأضافت:”الجمهور يعرفني كمغنية ولا أخفي عليكم أنني خائفة من خوض تجربة التمثيل رغم أنني أحب هذا العالم وأحب السينما كثيرا.”

أكدت الشابة الزهوانية :”أنا في شهر رمضان أكون مشغولة جدا بموائد الإفطار الجماعية، أحب كثيرا المشاركة فيها وأطبخ بنفسي، وأكون سعيدة جدا بمقاسمة هؤلاء المحتاجين والفقراء فطور رمضان.”

وقالت الشابة الزهوانية، في ذات الاتصال انها مشغولة هذه الأيام بتسجيل ألبوم جديد من نوع “المداحات” وستطلقه على موقعها الخاص باليويتيوب مباشرة بعد الإنتهاء من الميكساج قريبا.