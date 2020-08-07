الشابة خيرة تتذكر ابنتها وتكتب:”ملي راحت الدنيا سماطت عليا”

تذكرت الشابة خيرة ابنتها نهاد التي توفيت سنة 2017، عبر منشور لها على موقع التواصل الإجتماعي و كتبت:”: من اللي روحتي الدنيا سماطت عليّا”.

وأضافت الشابة خيرة: “من اللي روحتي الدنيا سماطت عليا.. الله يرحمك ويرحم موتى المسلمين” .

و رغم أن هذه الأيام لا تصادف الذكرى السنوية لابنتها نهاد، إلا أن ذلك لم يمنع الشابة خيرة من نعي ابنتها بكلمات جد مؤثرة طالبة من الكل أن يدعو لها.. “أدعوا لها بالرحمة”.

للتذكير، فإن ابنة الشابة خيرة توفيت في 24 فيفري 2017، حيث وجدتها والدتها الشابة خيرة في غرفتها معلقة في باب الخزانة.

للإشارة، سبق للشابة خيرة أن صرّحت في برنامج لحصة “نجوم ديزاد” الذي يبث على تلفزيون “النهار” أسبوعيا للزميل رابح علاوة أن ابنتها نهاد لما انتحرت أخذت سرها معها.