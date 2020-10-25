الشابة خيرة تخضع لعملية جراحية دقيقة وتطلب الدعاء من جمهورها

طلبت الفنانة الجزائرية المعروفة بـ “الشابة خيرة”، الدعاء من جمهورها، كونها تعاني من المرض ولا تستطيع تحمل الآلام القوية.

و في اتصال مع “النهار اون لاين”، تحدثت الشابة خيرة والتي تتواجد بإحدى العيادات الخاصة في وهران، عن وضعها الصحي الحرج.

وكشفت الفنانة، إنها ستخضع لعملية جراحية يوم غد الأحد قائلة: “أعاني آلاما قوية على مستوى اليد و الرقبة، سأجري عملية جراحية في العمود الفقري على مستوى الرقبة.. ولا أستطيع تحمل الألم، وأعيش على دواء قوي لتخفيف الآلام”.

وعن مرضها، قالت صاحبة “أنت خداع” و التي انفصلت مؤخرا عن زوجها: “منذ فترة طويلة وأنا أعاني من آلام حادة على مستوى الرقبة واليد، وبعد إجراء الأشعة، اتضح بأنني يجب أن أجري عملية جراحية مستعجلة على مستوى العمود الفقري في الرقبة”.

وطلبت الشابة خيرة الدعاء من جمهورها قائلة: “أستغل هذه الفرصة لأطلب من خلال من جمهوري الدعاء لي، وسأعود إليكم بقوة”.