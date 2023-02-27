الشابة خيرة تعلن اعتزال الغناء وارتداء الحجاب

أعلنت، الفنانة الشابة خيرة، عن توبتها واعتزالها الغناء، وهذا عبر فيديو نشرته في حسابها “تيك توك”.

كما قالت الشابة خيرة، المعتزلة، عبر فيديو مباشر لها “أقسمت بهذا القرآن أنني لن أتخلى عن حجابي ولن أغني مجددا”. “أو أحمل الميكروفون وإن شاء الله ربي يثبتني”.

في حين، تابعت الشابة خيرة “الله غالب أنا كنت أصلي ولم أتخل عنها”. مشيرة إلى أنها ارتدت الحجاب عن قناعة، ولم أرتديه من أجل الناس وإنما اتبعت طريق الله”.

وأضافت، “كنت أفكر في الاعتزال وارتداء الحجاب في سن 50 سنة”، و”وعدت نفسي وربي لو يدفعوا لي مليار لن أغني”.

ونشرت مغنية الراي الشابة خيرة عبر حسابها على الفيسبوك، العام الماضي، فيديو لها وهي في حالة يرثى لها تستنجد “أحسنوا عوني عمري 49 سنة .. الغربة ما قدرتالهاش”.

كما قال خيرة في الفيديو “أنا الغربة ماقديتلهاش بعيدة على بلادي وولادي كذا شريك عمري الذي تقاسمتو معه نصف عمري.

وتابعت الذي صنعت شهرتها في سنوات الـ 2000 بالقول أنها تقلقت حينما غادرت الجزائر نحو الغربة حيث كشفت أنها كالنت منهارة عصبيا وقتها. ولم تتمالك نفسها وأجهشت بالبكاء حزنا ندما على فراق أولادها. و كذا زوجها الذي أحبته و مازالت تحبه على حد قولها. و اطلب منه السماح و العفو أمام كل الناس.