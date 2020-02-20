الشابة خيرة تكشف سبب إنفصالها عن زوجها وتتحدث عن إبنتها نهاد

تحدثت مغنية الراي الجزائرية “الشابة خيرة”، ولأول مرة، عن تفاصيل طلاقها مع زوجها أحمد بلحاج والمعروف بإسم “بابا”، في لقاء مع تلفزيون “النهار”.

وكشفت الفنانة، أنها تقوم بإجراءات الطلاق مع زوجها، وبرغبتها هي، وذلك بعد زواج دام لـ 24 سنة.

وقالت الشابة خيرة: “هناك إجراءات طلاق بيني وبين زوجي.. 24 سنة زواج راحت في دقيقة، لأن كرامتي فوق كل شيئ”.

وأكدت الفنانة، أن زوجها لم يكن يدعمها في حياتها الفنية، وأنها بنت نفسها بنفسها.

كما تحدثت “الشابة خيرة”، عن إبنتها “نهاد”، والتي توفيت منتحرة وهي في عمر الزهور، مؤكدة أن إبنتها كانت قريبة منها كثيرا، وأن حياتها تبدلت بعد فقدانها لها.

وقالت الفنانة: “بنتي نهاد مشبعتهاش، كي خسرتها حياتي تبدلت، ماتت ودات سرها معاها.. كانت عايشة مليح وما حرمتهاش هي وأخوتها من أي حاجة، ولكن هذا هو المكتوب.. ومكان حتى واحد يعرف نهاد علاش ماتت”.

وبخصوص جديدها الفني، قالت الشابة خيرة، أنها تحضر لديو غنائي مع كل من الفنان الجزائري “فضيل”، والفنانة المغربية “سميرة سعيد”، و”الشاب نصرو”.